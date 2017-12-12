Когда в Бишкеке закроют свалку и построят мусоросортировочный завод?

О реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкеке» ИА «24.kg» рассказала руководитель ГРП Альмира Гинятуллина.

По ее словам, строительство нового мусорного полигона находится на этапе проектирования. Контракт с подрядчиком подписан, как только он согласует проект с госорганами, начнется стройка.

«Надеемся, что это произойдет в 2018 году, — сказала Альмира Гинятуллина. — Новый полигон вводится в эксплуатацию в тот же день, когда закрывается старый. Это два параллельных контракта. Контракт на рекультивацию свалки подписан с подрядчиком, но он к работам еще не приступил. Строительство мусоросортировочного предприятия на стадии согласования с банком».

В рамках проекта в Бишкеке сейчас возводят контейнерные площадки. Контракт в очередной раз продлили из-за того, что места под их строительство определяются «очень тяжело, с задержкой».

Город развивался, рос, а места для мусорных контейнеров никто не предусматривал. Иногда жители выступают против строительства площадки поблизости, иногда вообще не могут найти места. Пока подрядчику не выдадут документы на конкретный участок, он строительство площадки не начинает. Контракт планировали завершить в феврале 2017 года, однако из-за сложностей его продлили до апреля 2018 года. Альмира Гинятуллина

На сегодня подрядчик построил 881 объект, а по контракту их 1 тысяча 429.

Городская свалка действует с 1978 года, она рассчитана на 400 тысяч жителей столицы. Сегодня в столице проживает около одного миллиона человек.