Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 декабря снова похолодает. Температура опустится до −8...-2 градусов. В первой половине дня пасмурно, синоптики прогнозируют обильный снег. К обеду в столице распогодится и будет малооблачно. Ожидается также сильный ветер. День уменьшился до 9 часов 6 минут: восход Солнца в 8.21, заход в 17.27.

Памятные даты

День защиты прав человека в Кыргызской Республике

В 2017-м в этот день стартует рассчитанная на один год кампания, приуроченная к 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Это эпохальный документ, в котором провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку, вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального либо социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

В этот Международный день прав человека давайте приложим совместные усилия по формированию и воспитанию в будущих поколениях культуры прав человека, по содействию торжеству свободы, укреплению безопасности и мира во всех странах. Из выступления генерального секретаря ООН

В последнее десятилетие День прав человека проходит каждый год под определенным лозунгом, среди которых:

— «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»;

— «Недискриминация»;

— «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение дискриминации»;

— «Чествуем права человека!»;

— «Мой голос имеет значение»;

— «20 лет борьбы за ваши права»;

— «Права человека 365 дней в году»;

— «Борись за чьи-то права сегодня!».

Люди, которые меняли мир

10 декабря 1902 года в Якутии родился первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии Максим Аммосов.

Фото из Интернета. Максим Аммосов (в центре)

Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири. По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии город Фрунзе.

22 марта его избрали первым секретарем Киргизского областного комитета ВКП(б). Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики. Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.

У кого намечаются тои

10 декабря 1969-го (48 лет) в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области родился Нулан Мотуев.

Пожалуй, самый эпатажный представитель кыргызского общества. Описать его не хватит слов. Лучше Мотуева у нас сказать все равно не получится.

Фото из Интернета. Нурлан Мотуев

В августе 2016 года Нурлана Мотуева осудили за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма и возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды на семь лет лишения свободы в колонии-поселении.

Он систематически нарушал правила и не появлялся в ГСИН, как это положено по закону для приговоренных к колонии-поселению. В сентябре 2017 года Нурлана Мотуева задержали прямо после пресс-конференции. Его поместили в колонию-поселение № 32, а после перевели на усиленный режим.

Фото из Интернета. Нурлан Мотуев

А чего стоят его постоянные выпады в адрес журналистов и авторские видео, который он постоянно размещает на странице в Facebook! Здесь есть все: непередаваемый образ Мотуева, бессмыслица, восхваление себя любимого и нецензурная брань в адрес всех, кто с этим не согласен.

Мы с уверенностью отдаем Нурлану Мотуеву звание «Человек-эпатаж. Бессмысленный и беспощадный».

Куда сходить

Культура

— В 10.30 на площадке возле памятника Уркуе Салиевой состоится выступление Президентского камерного оркестра «Манас».

Концерт пройдет в рамках кампании, направленной на повышение информированности населения о рисках торговли людьми.

— В 11.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет для детей «Три поросенка».

Постановку балета в двух действиях «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева осуществил на кыргызской сцене балетмейстер-постановщик, народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

— В 12.00 в ololo art studio дадут мастер-класс по спидкубингу.

Здесь вы узнаете о секретах и базовых методах сборки кубика Рубика. Его проведут пять лучших спидкуберов республики, включая двукратного чемпиона Кыргызстана.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева дадут оперу в двух действиях «Паяцы».

В основу сюжета положено реальное происшествие: в Калабрии, близ города Монтальто, актер бродячего театра прямо на сцене убил жену из подозрения в неверности.

— В 18.00 в арт-кафе Chicken Star состоится открытие выставки Oh my dea(-e)r.

Будут представлены работы из дерева, образцы графического дизайна, хендмейд-открытки, которые можно будет приобрести.

— В 18.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» покажут экспериментальный спектакль «Когда угнетенные говорят».

Что такое угнетение в 1920-1930 годах и что такое угнетение сегодня? Связаны ли они, каким образом, и что делать дальше? В пьесу включены подлинные документы из архива Александра Владычука — революционного активиста 1920-х годов, организатора одной из первых школ искусства в Центральной Азии.

Вход по пригласительным.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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