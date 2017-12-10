Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 декабря снова похолодает. Температура опустится до −8...-2 градусов. В первой половине дня пасмурно, синоптики прогнозируют обильный снег. К обеду в столице распогодится и будет малооблачно. Ожидается также сильный ветер. День уменьшился до 9 часов 6 минут: восход Солнца в 8.21, заход в 17.27.
Памятные даты
День защиты прав человека в Кыргызской Республике
В 2017-м в этот день стартует рассчитанная на один год кампания, приуроченная к 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Это эпохальный документ, в котором провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку, вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального либо социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
В этот Международный день прав человека давайте приложим совместные усилия по формированию и воспитанию в будущих поколениях культуры прав человека, по содействию торжеству свободы, укреплению безопасности и мира во всех странах.Из выступления генерального секретаря ООН
В последнее десятилетие День прав человека проходит каждый год под определенным лозунгом, среди которых:
— «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»;
— «Недискриминация»;
— «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение дискриминации»;
— «Чествуем права человека!»;
— «Мой голос имеет значение»;
— «20 лет борьбы за ваши права»;
— «Права человека 365 дней в году»;
— «Борись за чьи-то права сегодня!».
Люди, которые меняли мир
10 декабря 1902 года в Якутии родился первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии Максим Аммосов.
Активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири. По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937 года приехал в столицу Киргизии город Фрунзе.
22 марта его избрали первым секретарем Киргизского областного комитета ВКП(б). Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.
В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики. Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.
У кого намечаются тои
10 декабря 1969-го (48 лет) в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области родился Нулан Мотуев.
Пожалуй, самый эпатажный представитель кыргызского общества. Описать его не хватит слов. Лучше Мотуева у нас сказать все равно не получится.
В августе 2016 года Нурлана Мотуева осудили за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма и возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды на семь лет лишения свободы в колонии-поселении.
Он систематически нарушал правила и не появлялся в ГСИН, как это положено по закону для приговоренных к колонии-поселению. В сентябре 2017 года Нурлана Мотуева задержали прямо после пресс-конференции. Его поместили в колонию-поселение № 32, а после перевели на усиленный режим.
А чего стоят его постоянные выпады в адрес журналистов и авторские видео, который он постоянно размещает на странице в Facebook! Здесь есть все: непередаваемый образ Мотуева, бессмыслица, восхваление себя любимого и нецензурная брань в адрес всех, кто с этим не согласен.
Мы с уверенностью отдаем Нурлану Мотуеву звание «Человек-эпатаж. Бессмысленный и беспощадный».
Куда сходить
Культура
— В 10.30 на площадке возле памятника Уркуе Салиевой состоится выступление Президентского камерного оркестра «Манас».
Концерт пройдет в рамках кампании, направленной на повышение информированности населения о рисках торговли людьми.
— В 11.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет для детей «Три поросенка».
Постановку балета в двух действиях «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева осуществил на кыргызской сцене балетмейстер-постановщик, народный артист КР Доктурбек Бийсеев.
— В 12.00 в ololo art studio дадут мастер-класс по спидкубингу.
Здесь вы узнаете о секретах и базовых методах сборки кубика Рубика. Его проведут пять лучших спидкуберов республики, включая двукратного чемпиона Кыргызстана.
— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева дадут оперу в двух действиях «Паяцы».
В основу сюжета положено реальное происшествие: в Калабрии, близ города Монтальто, актер бродячего театра прямо на сцене убил жену из подозрения в неверности.
— В 18.00 в арт-кафе Chicken Star состоится открытие выставки Oh my dea(-e)r.
Будут представлены работы из дерева, образцы графического дизайна, хендмейд-открытки, которые можно будет приобрести.
— В 18.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» покажут экспериментальный спектакль «Когда угнетенные говорят».
Что такое угнетение в 1920-1930 годах и что такое угнетение сегодня? Связаны ли они, каким образом, и что делать дальше? В пьесу включены подлинные документы из архива Александра Владычука — революционного активиста 1920-х годов, организатора одной из первых школ искусства в Центральной Азии.
Вход по пригласительным.
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