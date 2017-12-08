В Минтрансе рассказали, какой ущерб приносят перегруженные машины

В Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана рассказали, какой ущерб приносят перегруженные машины.

«Всем известно, какой ущерб дорожному покрытию наносит перегруженный или неправильно загруженный транспорт. Этот ущерб потом оборачивается многомиллионными инвестициями в ремонт дорог. Учитывая при этом ограниченный бюджет, выделяемый на содержание и ремонт дорог, усиление контроля — мера, которая не терпит отлагательства», — пояснил заместитель главы ведомства Азимкан Жусубалиев.

Автоматическая система взвешивания транспортных средств на ходу установлена на КПП «Кемин» и «Сосновка».

Одиночная ось, которая несет нагрузку на 25 процентов больше установленной, наносит ущерб в 2,6 раза больше, чем стандартная нагрузка на ось в 10 тонн. Нагрузка на ось, несущая в два раза больше предельной нагрузки, наносит в 18 раз больше ущерба, чем стандартная предельная нагрузка на ось.

Минтранс планирует внедрить автоматизированные системы взвешивания транспортных средств с автоматическим наказанием штрафом, устраняющим «человеческий фактор». Особенностью новой системы является то, что при движении транспорта специальные датчики, встроенные в дорожное полотно, автоматически анализируют тип автомобиля, количество осей, номерной знак, его вес и нагрузку на оси. После сбора исходных данных система в графическом виде выдает оператору поступившие данные, на основе которых оператор может принять меры. Информация автоматически отправляется на центральный сервер.