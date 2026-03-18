Общество

Перегруз. За месяц более 2 тысяч водителей фур оштрафовали на 3,5 миллиона сомов

Департамент наземного и водного транспорта провел месячные рейдовые мероприятия, направленные на выявление фактов перегруза грузовых автомобилей и незаконного наращивания бортов. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, рейды прошли с 19 февраля по 13 марта совместно с инспекторами ГУОБДД.

«В рамках рейдов проверено 2 тысячи 829 грузовых автомобилей. По итогам выявленных нарушений требований транспортного законодательства в отношении водителей составлено 260 протоколов, наложено штрафов на общую сумму 3 миллиона 515 тысячи сомов. На штрафную стоянку водворено 46 фур», — говорится в сообщении.
