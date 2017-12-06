В Кыргызстане зафиксировано максимальное значение потребления электроэнергии

В энергосистеме Кыргызстана 5 декабря зафиксировано максимальное значение суточного потребления электроэнергии — 61 миллион киловатт-часов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По ее данным, это связано с резким похолоданием. В 2016 году пик суточного потребления электричества зафиксирован 26 декабря — 59 миллионов киловатт.

По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО, в ноябре потребление электроэнергии в Кыргызстане составило 1,359 милиларда киловатт-часов.

Как сообщается, все энергообъекты подготовлены к максимальным нагрузкам.