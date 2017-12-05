Сотрудники отдела дорожного надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД провели обследование участка дороги Балыкчи — Ананьево — Каракол. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По ее данным, требуются установить:

- дополнительно 76 соответствующих дорожных знаков;

- три тысячи 432 дорожных ограждающих устройства в местах, где насыпь высотой более трех метров;

- наружное освещение в местах производства дорожных работ на участках реконструкции мостов и водоотводных труб.

Кроме того, с 43-го по 103-й километры отсутствуют обочины с двух сторон.

За нарушение правил содержания автодороги составлен административный протокол в отношении должностных лиц ОсОО СКДМ «Лонг Хай в КР».