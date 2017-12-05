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Общество

Языковые курсы облегчат интеграцию иммигрантов в Кыргызстане

В Бишкеке сегодня презентовали доклад о вкладе иммигрантов в экономику Кыргызстана.

Отмечено, что с момента независимости КР известна как страна эмиграции, однако около 4 процентов населения родилось за пределами нынешней национальной территории. И страна продолжает привлекать новых иммигрантов.

Согласно докладу, вклад иммигрантов можно было бы повысить за счет совершенствования существующей политики, в частности, необходимо выявить и устранить пробелы в их интеграции.

«Например, предоставление языковых курсов облегчит интеграцию тех, кто не говорит ни на одном из местных языков. Можно было бы отслеживать последствия недавнего изменения требований к визам инвесторов. Усиление координации между министерствами, а также национальными и местными органами власти в КР позволит разработать согласованную политическую повестку дня», — говорится в докладе.
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