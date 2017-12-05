Пять случаев жестокого обращения с детьми в Кыргызстане

Случай жестокого обращения отца со своим сыном, которому едва исполнилось два с половиной года, вновь взбудоражил общество. Бурная реакция в социальных сетях заставила правоохранительные органы оперативно реагировать. Мужчину нашли, уволили с работы и заключили в СИЗО сроком на два месяца.

Это не первый факт, когда маленькие дети страдают от рук близких.

Пожизненное за избиение

В ноябре 2017 года Чуйский областной суд вынес приговор в отношении Ж.Т. и А.А., обвиняемых в избиении племянника.

Тетю приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в женской колонии. Дядю — к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего ребенка без сознания. По данным врачей, его состояние стало следствием жестокого обращения. Как выяснилось, родители ребенка разошлись, а самого его отдали на воспитание в семью дяди, проживающего в селе Озерном. После очередного избиения мальчик впал в кому. По предварительному заключению судмедэкспертов, не исключалось и изнасилование.

У мальчика зафиксированы серьезные проблемы с функционированием мозга, он остался недееспособным.

Отец-насильник

Осенью 2016-го стало известно, что в одном из сел Чуйской области отец несколько лет насиловал своих дочерей 2005 и 2009 годов рождения.

По рассказу родственников, мать подбросила их бабушке и живет отдельно. Ее семейное и социальное положение неизвестны. Старшие дети (в семье есть еще старший сын) открыты к диалогу, младшая же была замкнута и все время молчала. Дети проживали с бабушкой по линии отца.

По информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что это было известно бабушке и дедушке.

Дедушка умер еще в 2013 году, следовательно, девочка подвергалась сексуальному насилию более трех лет.

Кеминский районный суд осудил мужчину к пожизненному лишению свободы. Однако адвокаты обжаловали данный приговор.

В психушку за убийство

В марте 2014 года у здания управления социальной защиты города Кара-Балты обнаружили тело маленькой девочки. Выяснилось, что ученицу 3 класса Гулиру Т. убил родной дядя, 1996 года рождения.

По данным следствия, дядя в тот день, 15 марта, должен был проводить 9-летнюю девочку к родственнику. Будучи в нетрезвом состоянии, он затащил ребенка за гаражи, где изнасиловал ее, а после несколько раз ударил девочку по голове камнем.

Ребенок скончался на месте.

В ходе экспертизы факт изнасилования подтвердили. А судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, в котором признала обвиняемого невменяемым. Его отправили на принудительное лечение в Республиканский центр психического здоровья, а дело прекратили.

Сама виновата?

В ночь на 26 апреля 2013 года в больницу доставили трехлетнюю девочку из новостройки «Мурас-Ордо» с множественными ножевыми ранениями лица и шеи. Врачи, зафиксировавшие гематомы, ушиб головного мозга и перелом руки, тоже пребывали в шоке от увиденного. Крайнюю жестокость по отношению к ребенку проявил не посторонний человек, а... родной отец.

Пьяный 29-летний У.С. сам доставил дочь в больницу и долго не сознавался в содеянном. Но следствие доказало его вину в истязательствах и насильственных действиях, опровергнув версию обвиняемого о том, что ребенок упал на разбившийся термос и порезался осколками. В июне 2014 года Первомайский районный суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы.

Позже ИА «24.kg» пыталось выяснить, как складывается судьба пострадавшей.

С девочкой относительно все в порядке. Конечно, мы хотели бы, чтобы она продолжила медицинскую и психологическую реабилитацию. Однако мама нам навстречу не идет. Сотрудники Центра помощи детям

«Этим вопросом занимаются в отделе поддержки семьи и детей (ОПСД) Первомайского района. Специалисты ОПСД рекомендовали матери девочки провести ребенку пластическую операцию», — рассказывали в Центре помощи детям.

Правозащитники готовы были даже оплатить расходы. Но женщина сказала, что согласится, если деньги дадут ей на руки.

Последний раз семью пытались навестить перед Новым годом, но никого не застали дома.

Насилуют и мальчиков

В Джалал-Абадской области мужчину, изнасиловавшего 10-летнего ребенка, осудили на 21 год.

В июне 2016 года по подозрению в изнасиловании был задержан житель села Сузак Г.П., 1958 года рождения, якобы являющийся имамом местной мечети.

Решением Сузакского районного суда его приговорили к 7 годам колонии усиленного режима, на 3 года лишили права заниматься педагогической деятельностью, занимать какую-либо должность в религиозной сфере.

Однако областная прокуратура не согласилась с мягким наказанием.