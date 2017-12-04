Избивший ребенка мужчина — заместитель начальника Сокулукского Госрегистра. Информацию об этом подтвердил председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

Как ранее обещал глава ГРС, если подтвердится информация, что мужчина является их сотрудником, в отношении него примут жесткие меры. По словам Дастана Догоева, Бариэра Адиева уволят. «Это в нашей компетенции. Я обещаю, что работать у нас он не будет», — заверил председатель службы.

Инцидент, когда отец пинал лежащего на земле малыша в живот, зафиксировали на видео. Очевидцы разместили его в Интернете и потребовали реакции от правоохранительных органов. Мужчину задержали и водворили в ИВС. Сотрудники РОВД Октябрьского района Бишкека по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Сегодня суд должен решить — оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Ходатайство подало в суд следствие.