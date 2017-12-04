Возле Сулайман-Тоо планируют построить этногородок

О возможности строительства этногородка возле Сулайман-Тоо заявил министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов, осмотрев окрестности горы и объекты историко-архитектурного комплекса в Оше. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отметил глава Минкультуры, после строительства этнографического городка можно также организовать этнобазар по продаже сувениров, изделий местных ремесленников.

Для удобства туристов и для дополнительного дохода местного населения нужно привести в порядок и сохранить первозданный исторический облик всех улиц, ведущих к священной горе, отметил глава министерства.

Кроме того, ведется работа по сохранению исторических зданий в Караколе.

«Все это, без сомнения, привлечет внимание туристов. К тому же сохраненные и отреставрированные объекты можно будет использовать в съемках кинофильмов», — подчеркнул Султан Жумагулов.