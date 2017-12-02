Побег из ИВС. Четвертый беглец тоже раскаивается и просит строго не наказывать

Накануне был задержан последний из четырех подследственных, сбежавших из ИВС Сокулукского РОВД, - Кайрат Джанботоев. Он обвиняется в убийстве.

На допросе подозреваемый рассказал, что вовсе не хотел бежать, но когда увидел, как из камеры выходят трое подследственных, решил к ним присоединиться. Следователи, проводившие дознание, отмечают: все пойманные утверждают, что умысла убегать не было, и говорят, что никто из сотрудников милиции им не помогал. Как они вышли из камеры, беглецы объяснить не могут. Все четверо переведены в СИЗО-1.

Во вторник пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1. В среду сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Сокулукского РОВД, начальники получили выговор.