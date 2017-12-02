13:41
-2
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Побег из ИВС. Четвертый беглец тоже раскаивается и просит строго не наказывать

Накануне был задержан последний из четырех подследственных, сбежавших из ИВС Сокулукского РОВД, - Кайрат Джанботоев. Он обвиняется в убийстве.

На допросе подозреваемый рассказал, что вовсе не хотел бежать, но когда увидел, как из камеры выходят трое подследственных, решил к ним присоединиться. Следователи, проводившие дознание, отмечают: все пойманные утверждают, что умысла убегать не было, и говорят, что никто из сотрудников милиции им не помогал. Как они вышли из камеры, беглецы объяснить не могут. Все четверо переведены в СИЗО-1. 

Во вторник пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. Оба водворены в СИЗО-1. В среду сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева.

27 ноября из ИВС бежали четыре подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

По результатам служебного расследования уволены сотрудники Сокулукского РОВД, начальники получили выговор.
Ссылка:
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Нурдин Сулайманов сомневается в том, что в ИВС есть медработники
Глава центра по предупреждению пыток — обзор посещений ИВС
Побег из ИВС. Задержан еще один беглец
Последствия побега из ИВС. В Сокулукском РОВД новый начальник
Побег из ИВС. Уволены сотрудники милиции, начальникам объявлены выговоры
Побег из ИВС. Прокуратура допрашивает милиционеров, дежуривших в день ЧП
Начальник ГУВД Бишкека рассказал подробности задержания двух беглецов из ИВС
Побег из ИВС. Задержаны Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев
Кто выпустил подследственных из ИВС? Прокуратура опрашивает милиционеров
Поиск сбежавших из ИВС. В Чуйской области объявлен план «Сирена»
Популярные новости
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Журналист просит президента разрешить многоженство в&nbsp;Кыргызстане Журналист просит президента разрешить многоженство в Кыргызстане
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр