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Общество

Турецким мужчинам запретили краситься в черный

В Турции объявили о недопустимости красить волосы в черный цвет мужчинам. Соответствующую фетву выпустило Управление по делам религии страны (Диянет). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

«Волосы, бороду и усы можно красить, если нет цели обмануть людей. Но мужчинам красить волосы в черный цвет не допускается, это неприемлемо», — отмечается в письменных ответах Диянета на вопросы верующих. Если это необходимо, вместо черного рекомендуется более естественная хна.

Также Диянет назвал грехом прослушивание музыки, которая противоречит принципам ислама.

Запрещается и работать в местах, в которых продают алкоголь, если только нет иного пути заработать на жизнь.

Ранее в Турции сочли неуместным операции с биткоинами с точки зрения ислама, передает РИА Новости.
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