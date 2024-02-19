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Власть

Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев

Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев, чтобы последние могли легализоваться в стране. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол КР в РТ Руслан Казакбаев.

По его словам, в Турции находятся около 20 тысяч кыргызстанцев, а летом число доходит до 40 тысяч.

«Это связано с курортным сезоном в Анталье, который длится до семи месяцев. Но бывают и проблемы. Срок безвизового режима на сегодня для кыргызстанцев 90 дней. Благодаря вмешательству Садыра Жапарова, работе главы МИД КР и прямым переговорами с главой МИД ТР Хаканом Фиданом решили два вопроса. Это зеленый коридор для наших граждан, которые нарушили местные законы. Ранее они попадали в черный список, им запрещали въезд в страну и были штрафы. Сейчас до конца года открыли зеленый коридор, поэтому граждане могут в облегченном порядке, выплатив штраф, выехать и въехать обратно», — сказал Руслан Казакбаев.

Посол отметил, что стороны также договорились о продлении безвизового режима для кыргызстанцев, которые находятся в Турции, до шести месяцев.

«Турция дает последнее предупреждение и возможность, чтобы граждане, у кого истек срок туристической визы, выданной на три месяца, смогли найти работодателя и легализовали пребывание в стране», — сказал Руслан Казакбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287124/
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