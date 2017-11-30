Археологи нашли место высадки войска Цезаря в Британии

Археологи полагают, что им удалось обнаружить место, где высадились римские войска под руководством Цезаря во время вторжения в Британию в 55-54 годах до нашей эры. Об этом сообщает русская служба BBC.
В ходе раскопок на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент ученые обнаружили оборонительный ров и оружие. По мнению ученых, есть все основания говорить о том, что ров построен римлянами, а найденное оружие принадлежит им.
Если это действительно так, то это означает, что археологи нашли первые материальные исторические свидетельства вторжения римлян под руководством полководца Гая Юлия Цезаря в Британию.
«Ученые из Университета Лестера полагают, что ров близ поселка Эббсфлит был частью большого форта.
Положение рва совпадает с описанием места высадки войск, которое оставил сам Цезарь. Это означает, по словам археологов, что с большой вероятностью римляне высадились впервые на территории Британии именно здесь — на берегу залива Пегуэлл», — передает издание.
По словам археологов, ров по форме очень похож на рвы, оставленные римлянами на территории современной Франции. Глубина обнаруженного археологами рва составляет 2 метра, ширина — 5 метров. Предположительно, форт должен был защищать корабли Цезаря.
Археолог Эндрю Фитцпатрик подчеркивает, что описание местности, оставленное Цезарем, говорит о том, что ученые, скорее всего, на правильном пути.
Здесь есть скалы, большой открытый залив, высокий берег — все это говорит о том, что высадка [римских воинов] в 54 году до нашей эры могла состояться именно на берегу залива Пегуэлл.Археолог Эндрю Фитцпатрик