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Общество

Археологи нашли место высадки войска Цезаря в Британии

Археологи полагают, что им удалось обнаружить место, где высадились римские войска под руководством Цезаря во время вторжения в Британию в 55-54 годах до нашей эры. Об этом сообщает русская служба BBC.

В ходе раскопок на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент ученые обнаружили оборонительный ров и оружие. По мнению ученых, есть все основания говорить о том, что ров построен римлянами, а найденное оружие принадлежит им.

Если это действительно так, то это означает, что археологи нашли первые материальные исторические свидетельства вторжения римлян под руководством полководца Гая Юлия Цезаря в Британию.

«Ученые из Университета Лестера полагают, что ров близ поселка Эббсфлит был частью большого форта.
Положение рва совпадает с описанием места высадки войск, которое оставил сам Цезарь. Это означает, по словам археологов, что с большой вероятностью римляне высадились впервые на территории Британии именно здесь — на берегу залива Пегуэлл», — передает издание.

ВВС. UNIVERSITY OF LEICESTER
Фото ВВС. UNIVERSITY OF LEICESTER. Глубина оборонительного рва составляет два метра

По словам археологов, ров по форме очень похож на рвы, оставленные римлянами на территории современной Франции. Глубина обнаруженного археологами рва составляет 2 метра, ширина — 5 метров. Предположительно, форт должен был защищать корабли Цезаря.

Археолог Эндрю Фитцпатрик подчеркивает, что описание местности, оставленное Цезарем, говорит о том, что ученые, скорее всего, на правильном пути.

Здесь есть скалы, большой открытый залив, высокий берег — все это говорит о том, что высадка [римских воинов] в 54 году до нашей эры могла состояться именно на берегу залива Пегуэлл.

Археолог Эндрю Фитцпатрик

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