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Техноблог

Кости древнего «дракона» нашли в Японии

Фото Takumi / ScienceAlert. «Синий дракон» вида Megapterygius wakayamaensis

Открыт неизвестный ранее вид мозазавра — морской рептилии, напоминающей современную белую акулу. Японские палеонтологи называют его Вакаяма Сорю, что в переводе означает «синий дракон», пишет ScienceAlert.

Мозазавров считают величайшими хищниками всех времен. В некоторых случаях они вырастали до 17 метров. Длина скелета, обнаруженного в Японии, составила 6 метров.

Как у современных акул, на спине ископаемого монстра виден плавник. Он помогал ему быстрее и маневреннее передвигаться в воде. Еще у «дракона» были большие задние ласты, которые тот использовал вместе с длинным хвостом.

Чудовище обитало на планете более 72 миллионов лет назад.

Существо вида Megapterygius wakayamaensis обладало бинокулярным зрением, то есть могло видеть одновременно двумя глазами. Такая возможность давала ему весомое преимущество в охоте. Острые и мощные зубы могли раскрошить все — от моллюсков до древних черепах и акул.

Takumi / ScienceAlert
Фото Takumi / ScienceAlert. «Синий дракон» вида Megapterygius wakayamaensis

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282578/
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