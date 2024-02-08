Внеземной материал нашли ученые в составе древнего клада

Клад бронзового века, обнаруженный в Испании более 60 лет назад, содержит необычный металл. Новый анализ показывает, что части сокровищ сделаны из метеоритного железа, сообщило издание LiveScience.

Артефакты, известные как «Сокровища Виллены», археологи нашли в 1963 году — 59 бутылок, чаш и ювелирных изделий из золота, серебра, янтаря и железа.

Позже исследователи заметили несколько любопытных деталей в железных предметах. Сначала ученые думали, что предметы созданы из темного свинцового металла. Он блестит в некоторых местах и ​​покрыт оксидом железа, который по большей части потрескался. Однако новое исследование показало, что железо, использованное в двух артефактах, произошло из метеорита, упавшего на Землю около 1 миллиона лет назад.

Фото YouTube-канал Uzair Bhai. Артефакты из клада Виллены в Испании

Ученые исследовали две железные детали: браслет С-образной формы и полую сферу, увенчанную золотым листом, который, возможно, когда-то украшал навершие меча. Оба предмета изготовлены между 1400 и 1200 годами до нашей эры.

Используя масс-спектрометрию, ученые измерили следы железо-никелевого сплава, которые сопоставимы с тем, что обнаружено в метеоритном железе. Учитывая, что состав артефактов очень похож, оба объекта могли сделать из одного и того же метеорита.

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Технология железа совершенно отличается от металлургии на основе меди и благородных металлов вроде золота и серебра. По словам ученых, люди, которые начали работать с метеоритным железом, а затем и с земным, должны были внедрять инновации и разрабатывать новые технологии. Это первые и старейшие предметы из метеоритного железа, найденные на Пиренейском полуострове.

Артефакты также дают новое представление о металлургической практике позднего бронзового века. Единственные известные артефакты, содержащие метеоритное железо первого тысячелетия до нашей эры, включают наконечник стрелы 900 года до нашей эры, найденный в Швейцарии, и несколько предметов из Польши примерно 800 года до нашей эры.