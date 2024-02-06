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Техноблог

Древнеримскую погребальную кровать нашли археологи в центре Лондона

Фото Mola. Раскопки в центре Лондона

Археологи при раскопках в центре Лондона обнаружили римскую погребальную кровать — первое подобное изделие, найденное в Британии. Об этом пишет издание The Guardian.

Раскопки проводят на месте бывшего римского кладбища возле виадука Холборн в центре британской столицы. Погребальная кровать изготовлена из дуба и имеет резные ножки и шарниры, закрепленные деревянными колышками. Помимо нее, обнаружены пять дубовых гробов.

«Деревянные останки римской эпохи в Британии (43-410 годы нашей эры) редко доживают до наших дней. Но, поскольку затопленное место захоронения примыкает к ныне подземной реке Флит, его могилы хорошо сохранились», — пояснило издание. 

Mola
Фото Mola. Раскопки в центре Лондона

Как отметил специалист по артефактам Лондонского археологического музея Майкл Маршалл, кровать нашли в разобранном виде, и эта находка стала «полной неожиданностью» для археологов, так как раньше ничего подобного здесь не попадалось.

«Они были очень тщательно разобраны и спрятаны, почти как расфасованная мебель для следующей жизни. Это невероятно хорошо сделанный предмет мебели. Настоящая столярная работа, а не что-то сколоченное воедино. Это один из самых изысканных предметов мебели, когда-либо найденных в Римской Британии», — заявил он.

В статье говорится, что в захоронениях еще много того, что археологам предстоит изучить. Раскопки продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/286078/
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