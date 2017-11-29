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Общество

Уголь, который получили малоимущие бишкекчане, не горит

Уголь, который получили малоимущие бишкекчане, вообще не горит, заявил сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Куванычбек Конгантиев.

По его словам, больше половины нуждающихся в Ленинском районе не смогли получить помощь. «Вы даже не владеете информацией. Сказали, что раздали талоны. Но задача акимиата не просто раздать талоны, а довести помощь до нуждающихся», — сказал нардеп акиму Нурдину Тынаеву.

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Чиновник признал, что поступали отдельные недовольства со стороны получателей. «Но прежде чем раздать твердое топливо, провели экспертизу по химическому составу. Качество угля соответствует ГОСТу и протоколу испытания», — сказал аким.

«Люди приезжали на базу и не могли получить уголь. Сигналы посылались вам, в том числе мною, но вы проигнорировали. Чтобы до вас достучаться, пришлось попросить включить вопрос в повестку дня», — отметил Куванычбек Конгантиев.

Всего в списке получателей помощи в виде твердого топлива по столице числится более 4 тысяч малообеспеченных семей. Каждой предоставляют по 1,5 тонны угля. Из местного бюджета на эти цели выделили около 20 миллионов сомов.
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