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Общество

Чиновники заверяют: бишкекчане получают нормальный уголь, а не пыль

«Бишкекчане получают нормальный уголь, а не пыль», — заявил ИА «24.kg» начальник управления социального развития столичной мэрии Нурбек Курманбеков.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что малоимущим семьям в трех районах (Свердловском, Ленинском и Первомайском) выдают пыль, которая не будет гореть.

По его словам, журналисты показали «неправильный сюжет». «Сегодня будет опровержение. Сотрудники СМИ приехали на топливную базу без предупреждения, там не было ни поставщика, ни представителей управления соцразвития. Люди показали не тот уголь. Пыль, по словам поставщика, предназначена для котельных», — сказал Нурбек Курманбеков.

Он добавил, что из местного бюджета выделили на приобретение угля около 20 миллионов сомов.

«Выдача твердого топлива жителям Октябрьского района завершена, жалоб не было. Осталось три района. В последние дни уголь не отпускался, поскольку ждут поставку», — отметил начальник управления.

Всего в списке получателей помощи в виде твердого топлива более 4 тысяч малообеспеченных семей. Каждой предоставляют по 1,5 тонны угля.

С отопительного сезона-2018/2019 предлагают заменить бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей денежной компенсацией. Проект постановления вносят на рассмотрение городского кенеша.
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