Директор национального центра КР по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов презентовал обзор по результатам превентивных посещений 42 изоляторов временного содержания по всей стране.

«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения», — рассказывает Нурдин Сулайманов.

По его словам, в ходе превентивных посещений в ИВС ОВД республики находились 554 человека, 172 были опрошены. Оказалось, что из них 51,5 процента ранее к уголовной ответственности не привлекались. 17 процентов ранее судимы, еще 17 процентов также ранее судимы, но судимости их погашены, и в отношении 14,5 процента решение о мере пресечения на момент посещения не было принято. Последние находились в ИВС до двух суток.

«Установлено, что почти половина опрошеных, содержащихся в ИВС, имеют статус обвиняемых либо подсудимых за преступления небольшой тяжести. В связи с этим возникает вопрос, насколько судебные органы при избрании меры пресечения учитывают такое обстоятельство, как тяжесть инкриминируемого деяния. И то, что половина содержащихся в ИВС ранее не были судимыми, не явилось смягчающим обстоятельством при принятии решения о мере пресечения», — пересказывает обзор директор Наццентра по предупреждению пыток.

По мнению Нурдина Сулайманова, применение меры пресечения в виде заключения под стражу — это сильное психическое воздействие на человека.