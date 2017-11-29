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Общество

Глава центра по предупреждению пыток — обзор посещений ИВС

Директор национального центра КР по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов презентовал обзор по результатам превентивных посещений 42 изоляторов временного содержания по всей стране.

«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого в совершении преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения», — рассказывает Нурдин Сулайманов.

По его словам, в ходе превентивных посещений в ИВС ОВД республики находились 554 человека, 172 были опрошены. Оказалось, что из них 51,5 процента ранее к уголовной ответственности не привлекались. 17 процентов ранее судимы, еще 17 процентов также  ранее судимы, но судимости их погашены, и в отношении 14,5 процента решение о мере пресечения на момент посещения не было принято. Последние находились в ИВС до двух суток.

«Установлено, что почти половина опрошеных, содержащихся в ИВС, имеют статус обвиняемых либо подсудимых за  преступления небольшой тяжести. В связи с этим возникает вопрос, насколько судебные органы при избрании меры пресечения учитывают такое обстоятельство, как тяжесть инкриминируемого деяния. И то, что половина содержащихся в ИВС ранее не были судимыми, не явилось смягчающим обстоятельством при принятии решения о мере пресечения», — пересказывает обзор директор Наццентра по предупреждению пыток.

По мнению Нурдина Сулайманова, применение меры пресечения в виде заключения под стражу — это сильное психическое воздействие на человека.

Человек, который впервые изолирован от общества, испытывает страх, растерянность и безнадежность, вследствие чего готов на все, начиная с готовности «откупиться» и заканчивая готовностью дать любые признательные показания. И в большинстве случаев правоохранительные органы используют эту меру в качестве наказания и способа вымогательства.
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