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Общество

Служба «112» сможет получить персональные данные о гражданах без их уведомления

Служба «112» сможет получить персональные данные о гражданах без их уведомления. Соответствующие поправки в законы «О гражданской защите» и «О коммерческой тайне» предлагает внести депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

Для полноценного и оперативного принятия решений оператором системы «112», экстренного реагирования, координации направлений и действий привлекаемых сил и средств, срочного определения местонахождений потерпевших, заявивших о помощи при возникновении происшествий, стихийных и иных бедствий, оператору необходимо получить от сотовых компаний данные о местонахождении абонентского устройства. Это позволит также отследить вызов о возможных терактах.

Единая государственная дежурно-диспетчерская служба «112» работает в Баткенской и Ошской областях, Бишкеке, Оше, Караколе, Джалал-Абаде, Таласе, Балыкчи, Токмаке, в Иссык-Кульском, Токтогульском, Аламудунском, Ысык-Атинском и Кеминском районах. До 2020 года она охватит все регионы республики.

Во многих странах разговор по номеру «112» возможен без сим-карты. Если гражданин делает звонок на номер экстренной службы без сим-карты, оператор будет видеть уникальный номер телефона IMEI и при необходимости сможет идентифицировать личность.

Если поправки одобрят, то служба «112» сможет получить информацию без предварительного уведомления и письменного согласия абонента.
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