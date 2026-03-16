В Кыргызстане запускают единую службу экстренного реагирования на базе системы «112», сообщает МЧС.

По его данным, новый механизм должен ускорить передачу информации о происшествиях и сократить время прибытия оперативных служб.

Работу над системой ведут по поручению председателя кабмина. Проект объединит различные экстренные службы и позволит быстрее реагировать на аварии, катастрофы и другие ЧС.

Также внедряют систему автоматического экстренного вызова оперативных служб при ДТП и крупных происшествиях. Ее разрабатывают с учетом требований технического регламента Таможенного союза. Технология должна автоматически передавать данные о происшествии в экстренные службы.

Технические вопросы реализации системы обсудили на рабочей встрече заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов и представители компании «Искара Технологии». Участники переговоров рассмотрели интеграцию цифровых решений и взаимодействие между оперативными службами.