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Общество

Уровень преступности в Кыргызстане самый высокий в Центральной Азии

Кыргызстан является лидером по уровню организованной преступности среди стран Среднеазиатского региона. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума, которые приводит ИА REGNUM.

Согласно рейтингу, у Кыргызстана 102-е место из 137.

Ситуация в Таджикистане и Казахстане оказалась лучше — эти страны расположились в середине списка, заняв 61-ю и 63-ю позиции соответственно. Узбекистан и Туркмения в рейтинг включены не были из-за их закрытости.

Среди республик бывшего СССР самый низкий показатель оргпреступности зафиксирован в Эстонии, которую авторы рейтинга поместили на 10-ю позицию. Далее следуют Латвия — 33-е место, Литва — 34-е, Грузия — 38-е, Азербайджан — 43-е, Армения — 62-е, Россия — 86-е и Молдавия — 94-е.

Самой криминализированной на постсоветском пространстве признана Украина, ей досталась 113-я строчка рейтинга.

Наименее низкий уровень организованной преступности, как утверждают аналитики Всемирного экономического форума, в Финляндии, Норвегии, Омане, Исландии и Сингапуре.

В группе стран с наиболее высокими показателями оргпреступности оказались Сальвадор, Гондурас, Венесуэла, Мексика и Гватемала.
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