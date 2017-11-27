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Общество

Скальпель вместо кисти. Картины, которые врезаются в душу

Художник из Колорадо (США) Кэти Шитер создает потрясающе реалистичные портреты животных в технике «скретчборд». Об этом пишет Life.

Чаще всего для работы берется трехслойная доска из прессованного картона или месонита, покрытого слоем белой глины или черной туши. Для рисунков Кэти использует скальпель, наждачную бумагу, иглы для татуировок и щетки из стекловолокна. Она вырезает портреты животных 20 лет.

Фото cathysheeter.com. Картина под названием «Верность»

Портрет создан при помощи техники «скретчборд» и чернильной доски. Глаза окрашены цветными красками.

Фото ©cathysheeter.com.

При работе Кэти прорезает черную поверхность доски ножом X-Acto до тех пор, пока не будет видна белая глина. Для каждой работы художник использует от четырех до десяти разных лезвий.

Сначала художник воспроизводит макет в фотошопе, после чего переносит эскиз на белую бумагу размером с рабочую доску. Работа начинается с наиболее легкой области. После окончания рисунка сверху кистью наносятся прозрачные или цветные чернила.
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