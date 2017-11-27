Самый большой флаг Кыргызстана сорвало ветром. Его уже нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Национального банка.

Напомним, сегодня утром пользователи сети Facebook разместили фото флагштока, расположенного на горе Боз-Болток близ сел Байтик и Орто-Сай. Флага на фото не было.

Флаг сорвало накануне сильным порывом ветра. Его нашли в нескольких метрах от флагштока, в районе частной застройки. Сейчас стяг уже на месте.

Фото пользователя Azamat Attokurov с Facebook

Напомним, что флаг на горе Боз-Болток — самый большой в Кыргызстане. Его установили 31 августа 2012 года ко Дню независимости страны. Высота флагштока — 75 метров . Площадь самого полотнища - 332 квадратных метра. Весит оно 50 килограммов .

Изначально флаг находился на балансе правительства, но потом был передан Национальному банку.