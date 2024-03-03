День флага. Пять интересных фактов о символе государства

Сегодня в Кыргызстане отмечают День государственного флага. В этот раз граждане празднуют его со стягом с обновленным дизайном, который Жогорку Кенеш принял 20 декабря 2023 года.
После провозглашения независимости Кыргызстана создали комиссию для утверждения нового флага, объявили открытый конкурс на эскиз государственного символа.
Утвердить его планировали до 1 марта 1992 года. В этот день КР официально становилась членом ООН и флаг страны должны были поднять над штаб-квартирой организации в Нью-Йорке.
Но не успели. В итоге поднимали флаг еще Киргизской ССР.
Новый государственный символ утвердил 3 марта 1992-го тогда еще Верховный Совет. Первый флаг независимого Кыргызстана подняли 5 марта 1992 года над зданием Дома правительства в Бишкеке.
Цвет флага мог бы быть голубым. На рассмотрение Верховного Совета внесли несколько проектов:
- с изображением тундука и силуэта горы на голубом фоне;
- с изображением красного тундука и лучистого солнца на голубом фоне;
- с изображением голубого тундука в центре треугольника, помещенного в начале красной, белой и зеленой полос;
- голубого, белого, оранжевого, зеленого цветов с изображением тундука в верхнем углу.
При утверждении госсимвола между депутатами возник спор, каким должен быть цвет флага. Некоторые нардепы считали, что от голубого следует отказаться из-за того, что на юге Кыргызстана он считается символом траура. Другие говорили, что красный слишком уж напоминает флаг СССР.
При итоговом голосовании победил красный. По одной из версий, это произошло потому, что в ЖК того созыва было немало коммунистов, по другой — именно красного цвета был флаг у Манаса.
Авторами победившего варианта были Маматбек Сыдыков, Сабыр Иптаров, Эдиль Айдарбеков и Бекбосун Жайчыбеков.
Ежегодно праздник стали отмечать с 3 марта 2010-го. Как сказано в указе президента от 10 июня 2009 года, день установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.
После утверждения флага в 1992-м периодически поднимали вопрос его изменения. В 2011 году даже создали депутатскую комиссию по изменению государственной символики. В нее поступили эскизы флагов разных цветов — от белого до темно-синего и зеленого, со светскими, исламскими и тенгрианскими символами.
Вопрос изменения растянулся на два года, но в итоге отчет депутатской комиссии так и не заслушали.
С инициативой изменить флаг в октябре 2023-го выступили торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.
Позднее президент Садыр Жапаров признался, что это его идея, а спикера он всего лишь попросил инициировать законопроект.
Закон власти страны приняли, несмотря на недовольство многих людей.
22 декабря прошлого года глава государства подписал закон, а 26 декабря он вступил в силу. На флаге изменили форму лучей с волнообразных на прямые.
Утром 1 января на площади Ала-Тоо новый флаг подняли. Однако пользователи соцсетей и читатели 24.kg подсчитали, что на нем не 40 лучей, а 39. Споры об этом продолжались несколько дней.
Но в итоге выяснилось, что знамя на флагштоке отличается от того, которое утвердил Жогорку Кенеш. Позже государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов признал, что произошла досадная ошибка.
В итоге 8 января на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялась церемония поднятия нового государственного флага Кыргызской Республики. Президент на ней не появился.
Государственный флаг представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого круглый солнечный диск с 40 равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Золотое солнце олицетворяет покой и богатство, а тундук — символ отчего дома. Он символизирует единство народов, проживающих в стране. Сорок лучей, которые объединены кругом, означают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан.