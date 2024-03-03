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Общество

День флага. Пять интересных фактов о символе государства

Сегодня в Кыргызстане отмечают День государственного флага. В этот раз граждане празднуют его со стягом с обновленным дизайном, который Жогорку Кенеш принял 20 декабря 2023 года.

1
Первый флаг, с которым немного не успели

После провозглашения независимости Кыргызстана создали комиссию для утверждения нового флага, объявили открытый конкурс на эскиз государственного символа.

Утвердить его планировали до 1 марта 1992 года. В этот день КР официально становилась членом ООН и флаг страны должны были поднять над штаб-квартирой организации в Нью-Йорке.

Но не успели. В итоге поднимали флаг еще Киргизской ССР.

из интернета
Фото из интернета. Флаг Киргизской ССР перед зданием ООН

Новый государственный символ утвердил 3 марта 1992-го тогда еще Верховный Совет. Первый флаг независимого Кыргызстана подняли 5 марта 1992 года над зданием Дома правительства в Бишкеке.

2
Голубой или красный

Цвет флага мог бы быть голубым. На рассмотрение Верховного Совета внесли несколько проектов:

  • с изображением тундука и силуэта горы на голубом фоне;
  • с изображением красного тундука и лучистого солнца на голубом фоне;
  • с изображением голубого тундука в центре треугольника, помещенного в начале красной, белой и зеленой полос;
  • голубого, белого, оранжевого, зеленого цветов с изображением тундука в верхнем углу.

При утверждении госсимвола между депутатами возник спор, каким должен быть цвет флага. Некоторые нардепы считали, что от голубого следует отказаться из-за того, что на юге Кыргызстана он считается символом траура. Другие говорили, что красный слишком уж напоминает флаг СССР.

При итоговом голосовании победил красный. По одной из версий, это произошло потому, что в ЖК того созыва было немало коммунистов, по другой — именно красного цвета был флаг у Манаса.

Авторами победившего варианта были Маматбек Сыдыков, Сабыр Иптаров, Эдиль Айдарбеков и Бекбосун Жайчыбеков.

из интернета
Фото из интернета. Авторы флага

3
Праздновать стали не сразу

Ежегодно праздник стали отмечать с 3 марта 2010-го. Как сказано в указе президента от 10 июня 2009 года, день установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

4
Флаг покоя не давал, и его все-таки изменили

После утверждения флага в 1992-м периодически поднимали вопрос его изменения. В 2011 году даже создали депутатскую комиссию по изменению государственной символики. В нее поступили эскизы флагов разных цветов — от белого до темно-синего и зеленого, со светскими, исламскими и тенгрианскими символами.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Поступившие эскизы

Вопрос изменения растянулся на два года, но в итоге отчет депутатской комиссии так и не заслушали.

С инициативой изменить флаг в октябре 2023-го выступили торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Позднее президент Садыр Жапаров признался, что это его идея, а спикера он всего лишь попросил инициировать законопроект.

Закон власти страны приняли, несмотря на недовольство многих людей.

22 декабря прошлого года глава государства подписал закон, а 26 декабря он вступил в силу. На флаге изменили форму лучей с волнообразных на прямые.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Предложенные варианты флага

Утром 1 января на площади Ала-Тоо новый флаг подняли. Однако пользователи соцсетей и читатели 24.kg подсчитали, что на нем не 40 лучей, а 39. Споры об этом продолжались несколько дней.

Но в итоге выяснилось, что знамя на флагштоке отличается от того, которое утвердил Жогорку Кенеш. Позже государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов признал, что произошла досадная ошибка.

В итоге 8 января на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялась церемония поднятия нового государственного флага Кыргызской Республики. Президент на ней не появился.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Поднятие флага

5
Что означают символы

Государственный флаг представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого круглый солнечный диск с 40 равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Золотое солнце олицетворяет покой и богатство, а тундук — символ отчего дома. Он символизирует единство народов, проживающих в стране. Сорок лучей, которые объединены кругом, означают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288023/
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