Лючио Валерио Сарандреа. Приключения итальянца в Кыргызстане

Лючио Валерио Сарандреа приехал в Кыргызстан около четырех лет назад для работы в ООН в качестве советника по вопросам верховенства права. Он и его близкие счастливы, что приняли такое решение. Они хорошо проводят время в Кыргызстане и надеются остаться здесь подольше.

Это было смелым решением для меня, моей жены и двух моих детей, поскольку мы никогда не были в Средней Азии, хотя уже многие годы жили вдали от Италии. Лючио Валерио Сарандреа

Его работа заключается в поддержке и консультировании государства в сфере улучшения ситуации с верховенством права, особое внимание уделяется наиболее уязвимым слоям населения. Кроме того, Лючио в качестве добровольца преподает в Американском университете в ЦА и надеется передать студентам свои опыт и мотивацию.

Фото из личного архива. Лючио Валерио Сарандреа считает, что итальянцы и кыргызы очень похожи

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Природа Кыргызстана, без сомнений, захватывает дух, она неповторима. Каждый раз, когда я смотрю на горы Тянь-Шаня в ясный день, у меня возникает чувство счастья и свободы. Озеро Иссык-Куль действительно захватывающее. Я бы сказал, это волшебное место.

— Что в Бишкеке напоминает вам о родном городе?

— Мой родной город — Рим. Это место с более чем 2700-летней историей.

Это покажется удивительным, но больше всего Рим мне напоминают люди, кыргызы. Лючио Валерио Сарандреа

Я считаю, что итальянцы и кыргызы очень похожи тем, как они выражают свои эмоции, своей дружелюбностью и отношением к жизни. Единственное отличие — это язык.

— Чего вам не хватает?

— Я бы сказал, ничего. Я очень приспосабливающийся человек и легко меняю свои привычки. Мне лишь потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к еде.

Я также смог найти все мои любимые ингредиенты для блюд и теперь могу следовать своим кулинарным привычкам, как и раньше. Лючио Валерио Сарандреа

В этом мне также помогают несколько хороших итальянских ресторанов, которые облегчают жизнь и позволяют чувствовать себя как дома.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Их много, но отмечу два. Первое — стадион «Спартак». Поскольку я люблю бегать, часто езжу туда рано утром на тренировку. Это очень спокойное место, которое дает мне энергию для тяжелых рабочих дней. Вид гор с юга всегда впечатляет.

Фото из личного архива. Лючио Валерио Сарандреа приехал в Кыргызстан около четырех лет назад для работы в ООН

Второе — место для пикника за пределами города, куда я езжу с друзьями. Это великолепное место с речкой, деревьями и лошадьми. Летом мы там отдыхаем с палатками. Я не хочу указывать его местоположение, поскольку боюсь, что когда приеду туда в следующий раз, оно уже будет занято.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Мое любимое блюдо — лагман: он напоминает спагетти. Есть несколько ресторанов, где его вкусно готовят, и я просто не могу устоять.

— А что вы боитесь даже попробовать?

— Шоро не мой любимый напиток. Я попробовал один раз, и мне он не понравился.

Мои друзья говорят, что потребуются годы, чтобы привыкнуть к нему и оценить его вкус по достоинству. Наверное, я еще не готов. Лючио Валерио Сарандреа

— Что очаровало вас при знакомстве с местным населением?

— Я очень заинтригован всей местной культурой, ее обычаями и традициями. Столько всего можно узнать и изучить о культуре кочевников! Я изучаю ее и стараюсь читать как можно больше о стране. Например, Чингиз Айтматов — это превосходный путеводитель для меня. Я прочитал почти все его произведения, и мое любимое — «Белый пароход».

Фото из личного архива. Лючио Валерио Сарандреа и его близкие счастливы, что приняли решение переехать в Кыргызстан

— Что вас разочаровало?

— Если честно, у меня вызывает опасения безопасность местной транспортной системы. Очень печально каждый день читать о гибели людей, особенно молодых, в автомобильных авариях.

Я был очень опечален смертью вице-премьера Темира Джумакадырова, с которым я имел удовольствие работать ранее. Я очень надеюсь, что принимаемые новые меры помогут сделать Бишкек и страну безопасными для всех, и полностью приветствую инициативы в этой сфере. Лючио Валерио Сарандреа

От себя лично, а также как представитель ООН я был бы рад оказать поддержку данным мерам и сделать Бишкек и Кыргызстан еще более прекрасными.