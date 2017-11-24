В Таласской области области мужчина убил сожительницу лопатой

В Манасском районе Таласской области задержан мужчина, совершивший убийство. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 17 октября 2017 года в ОВД Манасского района Таласской области обратились и сообщили, что во время земельно-строительных работ обнаружены останки человека. Сохранились одежда и шарф.

Назначена судебно-медицинская и другие необходимые экспертизы, предварительные результаты показали, что имеются следы насильственной смерти.

Через некоторое время сотрудники Манасского РОВД вышли на гражданина У.Б., 1983 года рождения, уроженца Кара-Кульджинского района Ошской области, ранее работавшего скотником в этой кошаре. Установлена его причастность к убийству.

Личность убитой установили — Эльмира А., 1971 года рождения, ранее проживавшая в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

Возбуждено уголовное дело.

По полученным данным, подозреваемый являлся сожителем убитой женщины. Проживали они в этой кошаре примерно с ноября 2015 года, работу нашли через радиоузел на Ошском рынке. Преступление, по предварительным данным, совершено примерно в январе 2016 года.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина во время ссоры сильно избил сожительницу, причем наносил удары лопатой. По словам подозреваемого, после этого он завязал рану шарфом и пошел работать дальше.

От полученных травм женщина через некоторое время скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник решил спрятать тело. За сараем он закопал труп.

Всем мужчина говорил, что она уехала в Бишкек. Все это время родственники женщины разыскивали ее, она числилась в розыске как без вести пропавшая, но в другом регионе.

В декабре 2016 года он вернулся в Манасский район в эту же кошару уже с новой супругой и проживал здесь несколько месяцев. Но летом нынешнего года хозяин участка решил нанять другого скотника.

Родственникам мужчина отвечал, что сожительница вышла замуж и уехала в Нарын.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжается расследование. Постановлением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Следствие проводит ОВД Манасского района.