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Общество

К 2020 году заработает новая система пограничного контроля Евросоюза

Совет Европейского союза сегодня одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщили зарубежные СМИ. 

«Система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны. Она позволит повысить качество и ускорить проверки на границах, поскольку автоматически будет производить расчет разрешенного пребывания въезжающих в Шенгенское пространство», — говорится в сообщении.

По информации, новая система гарантирует точную идентификацию лиц, превысивших разрешенный срок пребывания на территории Шенгенского пространства.

«Кроме того, внедрение системы призвано укрепить внутреннюю безопасность ЕС и усилить борьбу против терроризма, давая правоохранительным структурам допуск к данным о передвижении въезжающих», — сообщили издания.
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