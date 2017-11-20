К 2020 году заработает новая система пограничного контроля Евросоюза

Совет Европейского союза сегодня одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

«Система въезда и выезда будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны. Она позволит повысить качество и ускорить проверки на границах, поскольку автоматически будет производить расчет разрешенного пребывания въезжающих в Шенгенское пространство», — говорится в сообщении.

По информации, новая система гарантирует точную идентификацию лиц, превысивших разрешенный срок пребывания на территории Шенгенского пространства.

«Кроме того, внедрение системы призвано укрепить внутреннюю безопасность ЕС и усилить борьбу против терроризма, давая правоохранительным структурам допуск к данным о передвижении въезжающих», — сообщили издания.