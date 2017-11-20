По поводу избиения двух мальчиков у здания Жогорку Кенеша ведется проверка

По поводу избиения двух мальчиков группой подростков у здания Жогорку Кенеша сотрудники УВД Первомайского района проводят проверку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Напомним, глава Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook выложил видео, где группа подростков избивает двух ребят возле здания Жогорку Кенеша.

По информации МВД, в настоящее время сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку среди учащихся общеобразовательных учреждений. О ее результатах правоохранители обещали проинформировать общественность.