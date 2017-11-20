19:36
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Общество

По поводу избиения двух мальчиков у здания Жогорку Кенеша ведется проверка

По поводу избиения двух мальчиков группой подростков у здания Жогорку Кенеша сотрудники УВД Первомайского района проводят проверку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Напомним, глава Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook выложил видео, где группа подростков избивает двух ребят возле здания Жогорку Кенеша.

По информации МВД, в настоящее время сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку среди учащихся общеобразовательных учреждений. О ее результатах правоохранители обещали проинформировать общественность.  
Ссылка:
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
Кто наведет порядок на дорогах? МВД не в силах...
После митинга в Таласе. Один из организаторов задержан и доставлен в Бишкек
Дети, незаконно вывезенные отцом в Россию, вернулись в Кыргызстан
Муж жестоко избил жену и объявил ей талак. Суд оштрафовал его
ГУВД установило: девушку выбросили из окна, предварительно избив
Митинг в Таласе. МВД заявляет, что ситуация под контролем
Олег Запольский: Находим наркотики в луке, орехах, капусте...
МВД реализует «Умный город» в рамках проекта «Таза коом»
Обвинение просит для милиционера, обвиняемого в убийстве, 15 лет тюрьмы
В милиции Каракола рассказали историю об избитом мужчине и о том, кто его пытал
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!