Убийство директора медицинского колледжа: в Караколе вышли на митинг

Родственники убитой в Караколе Анарбюбю Апсалиевой вышли на акцию протеста. Они недовольны приговором суда и заявляют, что подозреваемая в убийстве директора местного медицинского колледжа Раушан Муканбетова избежала наказания.

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Городской суд оправдал ее, посчитав необоснованными доказательства в виде материалов на DVD-дисках, которые прикрепили к материалам уголовного дела. В частности, информация, изложенная в протоколе с места преступления, не совпадает с той, что содержится на видео.

Родственники убитой требуют вернуть дело на доследование. Они намерены обратиться к президенту страны.

Анарбюбю Апсалиева, 1957 года рождения, убита 17 ноября 2016 года. По данным МВД, ее тело с множественными ножевыми ранениями обнаружила дочь погибшей.