Курултай в Таласе отменен. Организаторы передумали

Оппозиционеры отменили курултай, который они запланировали на 18 ноября в Таласе. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Мавлян Аскарбеков.

По его словам, на днях задержали одного из организаторов ранее прошедших в областном центре акций протеста Шамбета Кубатбекова, поэтому курултай отложили на неопределенный срок.

По данным собеседника, Шамбет Кубатбеков арестован на 15 суток.

Он добавил, что накануне в Таласе прошло собрание в защиту Кубатбекова. Собравшиеся требовали освободить его.

Напомним, на митинге 3 ноября таласцы настаивали на официальных извинениях от президента Алмазбека Атамбаева. По их мнению, глава государства, выступая 18 октября в Бишкеке в Государственной резиденции «Ала-Арча» на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, прошедшего в Таласе 16 октября. На эту акцию вышли те, кто не согласен с итогами президентских выборов.

Однако в МВД заявили, что с акциями протеста в Таласе водворение в СИЗО-1 Шамбета Кубатбекова не связано. Основанием для задержания, как сообщили в ведомстве, стало расследование по факту незаконного использования бюджетных средств. Шамбета Кубатбекова подозревают в том, что он, будучи начальником УВДТ МВД, незаконно использовал бюджетные средства.