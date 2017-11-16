Разграбленное наследие Михаила Фрунзе. Состава преступления нет

«По факту исчезновения 104 музейных экспонатов УВД Первомайского района Бишкека в 2016 году отказало в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщили ИА «24.kg» в Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана.

Напомним, прошла информация со ссылкой на Совет безопасности КР о том, что из музейного фонда, а также библиотечных фондов страны, отнесенных к объектам историко-культурного наследия страны, украли музейные экспонаты, в том числе личные вещи полководца Михаила Фрунзе.

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По результатам деятельности комиссии с апреля по июль 2015 года обнаружено отсутствие 104 музейных предметов, которые пропали в разные годы. Отмечено, что частично имеются акты о пропаже и списании отсутствующих экспонатов.

«Что же касается недостачи музейных экспонатов в количестве 503 единиц в Государственном историческом музее, то соответствующие материалы своевременно направлены в Генеральную прокуратуру. Следственным отделом ГОМ №7 УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело. Ответственные за фонд сотрудники музея уволены», — говорится в сообщении ведомства.