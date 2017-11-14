15 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

13.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (15-я улица), улицы Иманалиева, Подгорная;

9.00-17.00 — улицы Бунина, Салиевой, Буденного, Абая, Панфилова, Киевская, бульвар Эркиндик, жилмассив «Келечек» (западная часть);

9.00-11.00 — 12-й микрорайон, 13/2;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-39, 40, 41);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Жайыла Баатыра), улицы Т.Фрунзе, Марата, Калужская, Черноморская, Кузбасская, Джунусалиева;

15.30-17.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Абдурахманова, Таалай, Улан);

12.40-15.00 — улицы Лущихина, Каховская, переулок Клинский, жилмассив «Ашар».

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Мостовая, Виноградная, Новая, Восточная, Чайная, район ПМК-3), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупской, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Айдарбек (улица Кайырма), Кайырма (улица Кайырма), Лебединовка (улицы Чапаева, Луганская, 8 Марта, Кирова), Лесхоз, жилмассивы «МТФ-2», «Тендик»;

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Луговая, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Орджоникидзе, нижняя часть города);

9.00-18.00 — поселок Комсомольский (улицы Дорожная, Тупик, Южная, Строительная), села Сокулук (улица Ошская, переулок Ленинградский), Военно-Антоновка (станция «Сокулук»), Чон-Джар (улица Термечикова), Новопавловка (улицы Гагарина, Фрунзе, Баетова, Крупская), город Шопоков (улицы Западная, Кирова, Чехова, Ново-Ала-Арчинская, Лермонтова, Ала-Арчинская, Восточная, Победа, Некрасова), Новопокровка (улицы Мичурина, Фрунзе, Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Горького, Октябрьская, Советская, Маяковского, Эшпая, Шевченко), Интернациональное (улица Молодежная).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — село Каджи-Сай, город Чолпон-Ата (западная часть);

9.00-14.00 — город Каракол (улицы Масалиева, Третякевича, новостройка «Алтын Казык», микрорайон «Кашка-Суу»), села Жолголот, Челпек, Таш-Кыя, Бурма-Суу.

В Ошской области: