Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане 13 ноября без осадков. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. День уменьшится до 9 часов 50 минут. В Бишкеке температура воздуха ночью +8, днем +18 градусов.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Турусбекова от — Чуйкова до Жибек Жолу;

— Оберон — от Анкары до Льва Толстого в жилмассиве «Кара-Жигач»;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке света не будет:

— 9.30-18.00 — улица Малдыбаева;

— 9.00-19.00— жилмассивы «Энесай» (улицы 8-13-я), «Келечек» (3-я, 5-я, 12-я улицы), улицы Кайынды, Абдыкадырова, Фрунзе, Салиевой, Западная, Саратовская, Гражданская, Абдымомунова, Огонбаева, Курманжан Датка, Ереванская, переулок Таллинский;

— 9.00-17.00 — улица Абая,99);

— 9.00-18.00 — улицы Каракульская, Репина, Куюковой, Раззакова, Киевская, Эркиндик, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата, Арча-1), «Ынтымак» (улица Азия);

— 9.30-18.00 — улица Кулиева (за БЧК).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Памятные даты

Сегодня День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики.

Кроме того 13 ноября празднуют Всемирный день доброты, датой для которого выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Сегодня также Международный день слепых. Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Кроме этого Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Идея создания книг для слепых также принадлежит Валентину Гаюи. По его книгам незрячие обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия.

Отметим, в мире примерно 124 миллиона слепых людей. По оценкам Всемирной Организации здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться.

У кого намечаются тои

День рождения отмечает депутат от фракции СДПК Мухтарбек Айнакулов. Ему исполняется 60 лет, он родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Жайылского района Чуйской области.

Мы, конечно, поздравляем народного избранника, но поговорить хотим все же о другом имениннике — многократном чемпионе мира Алексее Федосееве. Он сегодня празднует 31- летие.

Алексей Федосеев родился в Кыргызстане, вырос в селе Ивановка, Ысык-Атинского района Чуйской области. С 13 лет тренировался в клубе «Гермес Профи» под руководством тренера Александра Воинова.

В июне 2016 года в Монте-Карло Федосеев не смог защитить свой титул в кикбоксинге в разделе К-1 по версии WAKO-PRO, проиграв французу Сальвадору Дилану.

В сентябре 2016 года в Чонджу Федосеев выиграл золото в чемпионате Азии по кикбоксингу в разделе К-1 в весе до 63,5 кг.

На Азиаде, прошедшей в сентябре в Ашхабаде, Алексей Федосеев выступал в разделе «лоу-кик» в весовой категории до 63,5 килограмма. Он провел три боя: уверенно одолел представителей Китая и Ирана и уступил туркменистанцу.

Но позднее выяснилось, что спортсмен из Туркмении использовал допинг. Золото Азиады получит Алексей Федосеев. Таким образом, он дважды Азиатских игр.

Куда сходить

Культура

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только связанные с МСУ проблемы, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

— Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдет последний день международной универсальной выставки-ярмарки.

Представлены товары и услуги в области телекоммуникаций и информационных технологий, химической, легкой и пищевой промышленности, транспорта и логистики.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Фонд по управлению государственным имуществом — коллегия;

— 11.00, выездная пресс-конференция ИА «24.kg» в отеле «Европа» — «Больной вопрос: как обеспечить реальный контроль госзакупки лекарств? Кто возьмет на свое попечение этот процесс?»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Обращение представителей ОО «АКОС» к президенту КР: О системной коррупции в государственных органах Московского района Чуйской области».

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