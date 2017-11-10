Прокуратура Московского района требует наказать милиционеров за пытки

Прокуратура Московского района Чуйской области внесла в Чуйский областной суд апелляционное представление на отмену приговора первой инстанции от 30 октября в отношении оперуполномоченных сотрудников отдела уголовного розыска ОВД Московского района. Об этом сообщила ГП КР.

Московский райсуд признал милицонеров виновными по статье «Превышение должностных полномочий» УК КР и обязал каждого выплатить в государственный бюджет штраф в 200 тысяч сомов. Им также запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Стороны защиты и обвинения недовольны вердиктом. Апелляционное представление уже направлено для рассмотрения в Чуйский областной суд. Прокуроры просят вышестоящую инстанцию признать сотрудников УВД виновными по статье «Пытки» УК КР.

Сотрудников милиции обвинили в избиении парней. Уголовное дело по факту пыток возбудили в отношении трех оперуполномоченных. По словам троих пострадавших, 13 января 2015 года их обвинили в краже денег. Оперативники били подозреваемых, заставляя их дать признательные показания.

Один из задержанных пожаловался, что его били по голове и телу, надевали на голову пакет, после чего он терял сознание. На него ставили стул, чтобы он не мог двигаться. Этим же стулом били по рукам.

Судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы подтвердили слова пострадавших. Судебный процесс проходил в Московском районном суде Чуйской области.