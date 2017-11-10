Китайский природный парк «Чжанцзяцзе» с высоты птичьего полета

Парк «Чжанцзяцзе» находится в северо-западной части провинции Хунань и является одним из самых важных туристических мест в Китае. Журналисты китайского сайта «Жэньминьван» сделали его аэрофотосъемку.

В 1992 году район с достопримечательностями Улинъюань, в который входят три парковые зоны, в том числе Национальный лесопарк «Чжанцзяцзе», включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Горы занимают 76 процентов общей площади парка. Особо выделяются кварцевые песчаники, которые в мире встречаются редко.

Чжанцзяцзе — это также и район проживания национальных меньшинств Китая. В городе представители 33 малых народностей, в основном туцзя, бай, и мяо. Численность населения — 1 миллион 152,5 тысячи человек.