Неделя-24. Что вы могли пропустить

В Кыргызстане рабочая неделя выдалась короткой. В республике впервые праздновали Дни истории и памяти предков, которые заменили День Октябрьской социалистической революции. Изначально планировали, что будут выходными 7 и 8 ноября, но депутаты внести поправки в Трудовой кодекс не успели. Может, к следующему году об инициативе благополучно и забудут.

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Депутаты Жогорку Кенеша денонсировали соглашение с Казахстаном о предоставлении помощи в $100 миллионов в рамках евразийской интеграции. Это стало еще одной из составляющих конфликта между двумя странами. Где теперь будет искать деньги правительство, пока непонятно.

Ну, а пока мы разбрасываемся деньгами, в стране начал расти курс доллара. Он достиг отметки почти в 70 сомов, что вынудило Национальный банк впервые за три месяца выйти на рынок с интервенциями.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

О правах человека и других проектах в Кыргызстане

Фото из Интернета. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини

Кыргызстан с официальным визитом посетила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини. Она в начале года в Брюсселе встречалась с президентом Алмазбеком Атамбаевым и призвала власти страны твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и фундаментальных свобод. Накануне визита она ответила на вопросы ИА «24.kg».

Что для вас дни истории и памяти предков?

В Кыргызстане впервые отметили Дни истории и памяти предков. По инициативе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева памятной дате уделили целых два дня — 7 и 8 ноября. А чем для вас являются эти знаменательные дни — истории и памяти предков? Подробнее в опросе ИА «24.kg».

«Ледниковый» период Кыргызстана

Фото из личного архива. Гляциолог Дмитрий Петраков

Парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил в трех чтениях изменения в Водный кодекс. Если парламент поддержит коллег, поправки позволят горнопромышленникам вести добычу золота у ледников в исключительных случаях и облегчат разработку крупнейшего проекта «Кумтор». Ожидаемо, что одобрение документа депутатами вызвало недовольство отдельных экспертов в Кыргызстане: экономика — хорошо, а как же многострадальные ледники? Что же на самом деле творится с ними в стране, в интервью «Если что и уничтожит ледники в Кыргызстане, так это глобальное потепление».

В Кыргызстане проблема сохранения воды рассматривается преимущественно через призму утраты ледников, которые, по мнению некоторых представителей общественности, тают из-за работающего в стране предприятия «Кумтор». Но так ли это? Как на проблему смотрят кыргызстанские ученые и что думают об этом в парламенте? Об этом в материале «Депутаты Жогорку Кенеша хотят поставить точку в «ледниковом» вопросе».

Погружение в мир кукол

Фото ИА «24.kg». Наталья Копытова со своими работами

Пять лет Наталья Копытова, архитектор-дизайнер по образованию, мастерит кукол. Она состоит в Гильдии кукольников и является победительницей многих конкурсов в стиле hand made. Кого только нет в ее репертуаре! Тут и ангел, и бабушка, разбивающая яйцо, и домовенок Кузя, и грустный мальчик на прогулке в саду. Подробнее в нашей рубрике «Мои 24».

Мы строили, но что-то пошло не так

Очередное подтверждение того, что приобретать квартиру путем долевого строительства — дело рискованное, нашло Общественное объединение защиты прав потребителей «Кыргыз транс контроль». Польстившись на невысокую цену, покупатели начали вносить деньги, но сроки завершения строительства не приближались. Подробнее в материале «Долевое строительство: мечты и реальность».

Реалии кыргызстанской науки

В канун Дня ученых, который приходится на 10 ноября, журналист ИА «24.kg» побеседовал с недавно избранным президентом Национальной академии наук Муратом Джуматаевым о реформах в академии, ее проблемах, истории и перспективах отечественной науки.

Китаянка, которую не пугают бишкекские маршрутки

Фото из личного архива Мын Цзя. Вид с башни Бурана

Мын Цзя приехала в Кыргызстан три года назад. Друзья называют ее Айсулуу. Окончив Центральный университет финансов и экономики в Пекине, девушка поступила в БГУ на подготовительный курс международной кафедры языка, где выучила русский. Сейчас активно учит кыргызский и планирует остаться жить и работать в нашей стране. Чем же Кыргызстан так околдовал ее, в интервью ИА «24.kg».

«Парфюмер» и «Финансист». Что читают гражданские активисты

Мавлян Аскарбеков активно участвует в общественно-политической жизни страны, он один из представителей молодого поколения демократов, председатель молодежного политического движения «Эркин эл». Он поделился с читателями ИА «24.kg» своим «Топ-5 книг», которые произвели на него сильное впечатление.