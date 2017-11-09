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Общество

Депутаты Жогорку Кенеша хотят поставить точку в «ледниковом» вопросе

В Кыргызстане проблема сохранения воды рассматривается преимущественно через призму утраты ледников, которые, по мнению некоторых представителей общественности, тают из-за работающего в стране предприятия «Кумтор».

Лед тает везде

Надо признать, что активное таяние ледников происходит не только в Кыргызстане, но и на полюсах земного шара.

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Так, согласно исследованию Российского научного центра при содействии РАН РФ, на архипелаге Шпицберген в настоящий момент таяние арктических льдов из-за глобального потепления достигло рекордного значения и затронуло самые старые и наиболее толстые пласты льда, а общая арктическая ледяная масса уменьшилась до 55 процентов от среднего количества 1980-1990-х годов.

К тому же скорость вертикальной деградации подводной мерзлоты в последний 30-летний период достигает 18 сантиметров в год (среднее значение — 14 см в год), что примерно на порядок выше, чем считалось ранее.

Что говорят кыргызские ученые

Что касается Кыргызстана, то, согласно данным Национальной академии наук, у нас в регионе сходятся сразу несколько факторов природного и техногенного свойства.

«В Центральной Азии вода формируется в бассейнах двух рек — Амударьи и Сырдарьи. Кыргызстанские воды относятся к сырдарьинскому бассейну. Сырдарья впадала в Аральское море, от которого сейчас осталось около 10-12 процентов. Море было соленым, и теперь соль разносится по всей Азии. Ее находят даже на Тибете. Это один из факторов», — говорится в исследовании.

Ледники из низкой или средней поясной зоны тают быстрее. Температура на планете каждые 8-10 лет повышается в среднем на 0,7-0,8 градуса. Поэтому ледник Давыдова тоже тает. Это естественный процесс.

Из исследования НАН КР

Такой вывод явно разнится с мнением общественных активистов и политиков, пытающихся сыграть на экологической теме, в том числе и на принятии поправок в Водный кодекс.

И что хотят сделать депутаты Жогорку Кенеша

По словам депутата парламента Азамата Арапбаева, возможно, такая реакция граждан связана с недостаточной информированностью общественности о поправках в законопроект.

«Минимальное воздействие работы «Кумтора» на ледники неоднократно подтверждено учеными, экспертами. Поэтому с уверенностью могу сказать, что принятие поправок в Водный кодекс никак не повлияет на это. Тем более это неоднократно подтверждали и различные экспертные заключения», — отметил Азамат Арапбаев.

В законопроекте четко прописаны все нормы и границы деятельности близ ледников. Если бы граждане его изучили, то поняли бы все. Поэтому то, что сейчас происходит вокруг Водного кодекса, это буря в стакане воды.

Азамат Арапбаев

«Однако, внеся эти изменения, мы дали возможность дальнейшей разработки месторождения, следовательно, не допустили экологической катастрофы от остановки рудника и предопределили возможность систематического поступления немалых средств в наш бюджет», — считает депутат.

Парламентарий добавил: чтобы не усугублять дальнейшее недопонимание общественности, они инициируют проведение 10 ноября круглого стола с привлечением экспертного сообщества, общественности и депутатов, которые поставят точку в этом наболевшем вопросе.
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