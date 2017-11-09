Госсанэпиднадзор закрыл 10 объектов общепита и торговли в Бишкеке

Центр госсанэпиднадзора закрыл 10 объектов общепита и торговли в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

По ее данным, в октябре 2010 года по результатам проверки предприятиятий общественного питания и торговли было наложено 48 штрафов на сумму 97 тысяч сомов.

Как рассказали ИА «24.kg» в учреждении, были закрыты ашкана «Тебетей» по улице Ден Сяопина, 302. Там в смывах и готовых блюдах обнаружена бактерия группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения обнаружены в смывах в кафе «Ынтымак» по улице Рыскулова, 105. Заведения закрыты до устранения замечаний. Также закрыты кафе «Атуш-3» (улица Гоголя, 113), кафе «Апшерон» (улица 3-я линия, 33), «Самсыкана» (улица Асаналиева, 124), «Самсыкана» по улице Кривоносова, магазин «Миндаль» (улица Баялинова, 11) и магазин «Алтынай» по улице Загорской, 34.

Отстранены от работы 18 работников предприятий общественного питания за то, что не прошли медицинский осмотр.

В октябре зарегистрировано два случая пищевых отравлений, в том числе один случай ботулизма, связанный с употреблением в пищу продуктов домашнего консервирования, говорится в сообщении.





