12:41
+8
USD 69.59
EUR 80.72
RUB 1.17
Общество

Госсанэпиднадзор закрыл 10 объектов общепита и торговли в Бишкеке

Центр госсанэпиднадзора закрыл 10 объектов общепита и торговли в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

По ее данным, в октябре 2010 года по результатам проверки  предприятиятий общественного питания  и торговли было наложено 48 штрафов на сумму 97 тысяч сомов.

Как рассказали ИА «24.kg» в учреждении, были закрыты ашкана «Тебетей» по улице Ден Сяопина, 302. Там в смывах и готовых блюдах обнаружена бактерия группы кишечной палочки. Аналогичные нарушения обнаружены в смывах в кафе «Ынтымак» по улице Рыскулова, 105. Заведения закрыты до устранения замечаний. Также закрыты кафе «Атуш-3» (улица Гоголя, 113), кафе «Апшерон» (улица 3-я линия, 33), «Самсыкана» (улица Асаналиева, 124), «Самсыкана» по улице Кривоносова, магазин «Миндаль» (улица Баялинова, 11) и магазин  «Алтынай» по улице Загорской, 34.

Отстранены от работы  18 работников предприятий общественного питания за  то, что не прошли медицинский осмотр.

В октябре зарегистрировано два случая пищевых отравлений, в том числе один случай ботулизма, связанный с употреблением в пищу продуктов домашнего консервирования, говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!