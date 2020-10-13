В городе Ош за нарушение санитарных норм закрыли пять ресторанов

В Оше за нарушение санитарных норм закрыли пять ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.
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По ее данным, в ходе рейда органы прокуратуры города, УВД Оша совместно с мобильными группами МТУ приостановили деятельность ресторанов «Мээрим», «Ала-Тоо», «Энесай», «Хан ордо» и «Ак кайын».
Возобновление их работы будет решаться в рамках действующего законодательства о проступках и нарушениях.
Отметим, что со стороны мобильных групп МТУ всем нарушителям санитарно-эпидемиологических норм и правил выдавались неоднократные предписания о запрете проведения свадеб и торжеств в период карантина.