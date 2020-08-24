Водителей общественного транспорта, не соблюдающих санитарные нормы, штрафуют

Сотрудники Бишкекского городского и территориальных управлений Агентства автотранспорта проверили, как соблюдают водители общественного транспорта санитарные нормы.

По Чуйской области проинспектировали 539 микроавтобусов, на водителей автобусных маршрутов составлено два протокола на сумму 2 тысячи сомов. По Бишкеку проверено 190 водителей и составлен один протокол на сумму 5 тысяч 500 сомов.

Баткенским территориальным управлением проверено 157 водителей, выписано два протокола на 2 тысячи сомов.

Проводились Ошским территориальным управлением рейдовые проверки по городским автобусным маршрутам в южной столице. Проинспектированы 83 микроавтобуса. Нареканий и взысканий нет.

В Джалал-Абаде проверили 250 маршруток, выписано пять протоколов на сумму 18 тысяч 500 сомов.

97 пассажирских транспортных средств прошли проверку в Таласской области. По итогам выписано два протокола на сумму 2 тысячи сомов и составлено пять актов.

В Нарынской области действуют шесть внутриобластных маршрутов, где задействовано 10 микроавтобусов. Все эти микроавтобусы проверены и нарушений не обнаружено. В Иссык-Кульской области проверены 336 микроавтобусов, составлен один протокол на руководителя автотранспортной организации за перевозки без лицензии. Он оштрафован на 23 тысячи сомов.

Всего с 17 по 24 августа были проверены 1 тысяча 809 водителей на автовокзалах, автостанциях, пунктах транспортного контроля и на конечных пунктах городских автобусных маршрутов. В ходе проверок по выявленным нарушениям было составлено 14 протоколов о нарушениях, по которым наложены штрафы на сумму 54 тысячи сомов.