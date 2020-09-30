В Бишкеке за сутки выявили больше 20 фактов нарушений карантинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, столичные милиционеры провели очередные профилактические мероприятия среди развлекательных заведений, интернет-клубов, ресторанов и кафе.

В более десяти увеселительных заведениях и точках общественного питания отсутствовали санитарно-гигиенические средста, число находящихся там человек превышало положенные 50.

Факты нарушений зарегистрировали в ЕРПП по статьям 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР и 127 «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках.