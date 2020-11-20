В ООН создан Фонд по гигиене и санитарии

В Организации Объединенных Наций создан Фонд по гигиене и санитарии. Об этом сообщили «Новости ООН».

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед отметила, что создание фонда будет иметь огромное значение для привлечения миллиардов долларов на проекты по охране здоровья населения.

Она подчеркнула, что от состояния санитарии напрямую зависят здоровье населения и его уровень жизни, и добавила, что во время пандемии COVID-19 стало еще более очевидно, насколько важна роль гигиены в усилиях по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

В ближайшие пять лет в новый фонд должно поступить $2 миллиарда. Эти средства пойдут на финансирование проектов по обеспечению доступа людей к воде, туалетам и средствам гигиены для девочек при менструации.

По данным ООН, сегодня почти половина населения мира не имеет доступа к надлежащим средствам санитарии, причем 892 миллиона человек до сих пор вынуждены справлять нужду на открытом воздухе. 620 миллионов детей ходят в школы, в которых нет туалетов. Туалетов и водопровода нет в каждой пятой больнице в мире. «Все это имеет не только катастрофические последствия для здоровья, достоинства и безопасности человека, но также приводит к огромным экономическим потерям. Ущерб составляет $222 миллиарда в год. Речь идет в основном о потере производительности и расходах на здравоохранение», — указывает издание.