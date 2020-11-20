09:03
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Общество

В ООН создан Фонд по гигиене и санитарии

В Организации Объединенных Наций создан Фонд по гигиене и санитарии. Об этом сообщили «Новости ООН».

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед отметила, что создание фонда будет иметь огромное значение для привлечения миллиардов долларов на проекты по охране здоровья населения.

Она подчеркнула, что от состояния санитарии напрямую зависят здоровье населения и его уровень жизни, и добавила, что во время пандемии COVID-19 стало еще более очевидно, насколько важна роль гигиены в усилиях по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

В ближайшие пять лет в новый фонд должно поступить $2 миллиарда. Эти средства пойдут на финансирование проектов по обеспечению доступа людей к воде, туалетам и средствам гигиены для девочек при менструации.

По данным ООН, сегодня почти половина населения мира не имеет доступа к надлежащим средствам санитарии, причем 892 миллиона человек до сих пор вынуждены справлять нужду на открытом воздухе. 620 миллионов детей ходят в школы, в которых нет туалетов. Туалетов и водопровода нет в каждой пятой больнице в мире. «Все это имеет не только катастрофические последствия для здоровья, достоинства и безопасности человека, но также приводит к огромным экономическим потерям. Ущерб составляет $222 миллиарда в год. Речь идет в основном о потере производительности и расходах на здравоохранение», — указывает издание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173740/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
ООН выделит Кыргызстану $25 миллионов для борьбы с кризисом после COVID-19
Для повышения правовой грамотности молодежи разработали специальную платформу
В Чуйской школе-интернате высаживают 10 тысяч саженцев малины
ООН хочет, чтобы Садыр Жапаров соблюдал Конституцию и права человека
В городе Ош за нарушение санитарных норм закрыли пять ресторанов
Генсек ООН Антониу Гутерриш позвонил Розе Отунбаевой по ситуации в Кыргызстане
В ООН озабочены нападениями в Кыргызстане на объекты иностранных инвесторов
События в Кыргызстане. Генсек ООН внимательно следит за ситуацией
В Бишкеке за сутки выявили больше 20 фактов нарушений карантинного режима
В Джалал-Абаде закрыли 11 точек общепита за несоблюдение санитарных правил
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10&nbsp;тысяч тест-наборов ПЦР Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
20 ноября, пятница
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
08:55
Новая редакция Конституции. У депутатов нет законных полномочий на инициативу
08:39
Новая редакция Конституции. Депутаты должны инициировать служебное расследование
08:23
В Бишкеке пройдет конкурс американской песни
08:08
В ООН создан Фонд по гигиене и санитарии
19 ноября, четверг
23:33
Названы худшие пароли 2020 года
23:15
Бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на автомобиль
22:54
Госкадровая служба откроет спецкабинет для желающих попасть в резерв кадров
22:31
Руководитель аппарата мэрии города Ош поручил ускорить процесс цифровизации