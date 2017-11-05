Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в воскресенье, 5 ноября, температура воздуха прогреется до +17 градусов, возможны дожди. День уменьшился до 10 часов 8 минут: восход солнца в 7.41, заход — в 17.49.

С прогнозом погоды по Кыргызстану можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Б.Алыкулова;

— Турусбекова — от Чуйкова до Жибек Жолу;

— Куюкова — от Баха до Муромской в жилмассиве «Арча-Бешик».

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

Дата, возможно, не очень подходящая для развлекательного материала, но о таких событиях забывать нельзя!

5 ноября 1938 года был репрессирован и расстрелян политический деятель, первый председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской АССР Юсуп Абдрахманов.

Юсуп Абдрахманов служил в Красной Армии и стоял у истоков кыргызского комсомола. Он был делегатом III съезда ВЛКСМ, где его избрали в состав президиума.

Абдрахманов верил, что только под эгидой советской власти кыргызский народ сможет сохранить национальное своеобразие и единство и получить перспективы в развитии.

В начале 1920 годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Кыргызской автономной области.

Люди изменчивы так же, как и явления природы. Друзей много, но по существу каждый из нас в отдельности одинок. Но более одинокого, чем я, пожалуй, не найти. Люди думают, что они одерживают победу над сюрпризами жизни. Я думаю, что жизнь, издеваясь над человеком, приводит его к концу. Борьба — не победа, лишний прожитый день — не радость. Из дневника Юсупа Абдрахманова

В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Все это ложь, ни в каких контрреволюционных организациях я не состоял. В этих протоколах указаны многие лица, которых как будто бы я знал как участников контрреволюционных организаций. А между тем многих из этих лиц я совершенно не знаю и о них впервые узнал со слов Зеликмана. Из заявлений Юсупа Абдрахманова

Спустя 11 месяцев со дня рождения дочери Ленины, которую он назвал в честь вождя советов Владимира Ленина, его и еще десятки людей подвергли пыткам и расстреляли в 1937 году на спецполигоне НКВД недалеко от села Чон-Таш.

Реабилитирован Юсуп Абдрахманов в 1958 году.

Памятные даты

памятник Джоомарту Боконбаеву.

В 1947 году во Фрунзе на бульваре Дзержинского (ныне — Эркиндик) установлен

Скульптор С.М. Мануйлова, архитектор В.Верюжский. В 2003 году неизвестные злоумышленники памятник похитили с целью продажи цветного металла. Его нашли в скупке распиленным. Памятник восстановлили и вернули на прежнее место.

5 ноября 2002 года на проспекте Мира недалеко от гостиницы «Ак-Кеме» открыли памятник Ормон-хану.

Памятник открывал первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, бежавший после революции 2005 года и ныне проживающий в Москве. По его словам, своему «великому предку».

У кого намечаются тои

50-летний юбилей сегодня празднует депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Алиярбек Абжалиев. Он родился в сельской управе «Жалпак» города Ош.

В августе 2017 года назначен президентом Всемирной федерация эртаймаш (WEF) по Чуйской области, в том числе и по Бишкеку. Несмотря на то что Всемирная федерация эртаймаш делает акцент в своем названии на национальный вид спорта кулатуу, в основном все турниры проводятся по правилам смешанных единоборств — ММА.

Куда сходить

Культура

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч. Айтматова покажут сказку «Хрустальное сердце».

Жители сказочного королевства томятся под властью жестокой королевы и ее сына. Принц превратил своих подданных в живые игрушки и забавляется их судьбами. Но злое сердце принца вдруг отказывается служить своему хозяину... Спасти его теперь может только чудо...

Надо быть честным и осторожным. Но не настолько осторожным, чтобы перестать быть честным. Из сказок Льва Устинова

Он считал, что изменить будущее можно только одним способом: правильно воспитать будущее поколение. Его пьесы для детей — мудрые, полные парадоксов и скрытого смысла.

— В 18.30 здесь же состоится комедийный спектакль «Безумный день, или Женитьба...»

«На спектакле современного театра антрепризы «Аз Арт» вы станете свидетелями невероятной игры талантливых актеров. Театр приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.С. Федорова», — сообщают организаторы.

Главную роль — необузданного в своей жадности Ивана Андреевича Мордашова, всеми силами стремящегося выдать замуж дочь Любу, играет Владимир Кисляк. По ходу пьесы главный герой подбирает жениха для дочери, исходя не из его человеческих качеств, а из инициалов имени и фамилии.

— В 19.00 в бизнес-центре Victory покажут фильм-стих «Патерсон» Джима Джармуша.

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

Справки по телефону: 0777 99 00 60

— А в 21.00 в арт-баре состоится кинопоказ «Пять препятствий».

Это документальный фильм о том, как Ларс фон Триер спасал Йоргена Лета от депрессии. Учимся видеть красоту, любить и слышать друг друга — этой осенью и навсегда. Вход свободный.

Бронь столов по телефонам: 0553 04 18 70, 0550 223 667, 0771 789 650.

Куда еще стоит отправиться на этих выходных, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В ФОК в микрорайоне «Восток-5» в 9.00 начнутся международные соревнования «Кубок мастера» по таэквондо ITF.

Соревнования посвящены памяти основателя и первого президента Федерации таэквондо ITF Кыргызстана Афанасия Кана. За трофей борются бойцы из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

— На площади Победы состоится второй этап открытого чемпионата Кыргызстана по дрифту.

Любители жечь резину вновь собираются в центре столицы. Организаторы обещали, что состязания пройдут в любую погоду. Первый этап чемпионата состоялся в июне.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.