Все, что нужно знать о повышении пенсий в Кыргызстане

В Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсии. В то же время президент Алмазбек Атамбаев поручил главе Соцфонда пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии и внести предложения. Он отметил, что принимаемые меры должны сделать пенсионную систему более справедливой, и поручил обеспечить исполнение социальных обязательств перед пенсионерами своевременно и в полном объеме.

Финансирование повышенных размеров пенсий начнется со 2 октября. Все пенсионеры получат выплаты по графику.

Как вырастут пенсии

Средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тысяч 517 сомов. Для пенсий до 5 тысяч сомов повышение в среднем составит 113,2 процента, а свыше 5 тысяч сомов — в среднем 107 процентов.

Механизм повышения реализуют следующим образом:

— базовая часть пенсии устанавливается в размере 1 тысячи 780 сомов, рост составит 280 сомов;

— страховую часть пенсий индексируют на коэффициент 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из инфляции и роста зарплаты за 2016 год;

— размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Расчет от прожиточного минимума

Страховые части пенсии индексируются на коэффициент 1,05, но не менее чем на 240 сомов.

Индекс потребительских цен составил 100,4 процента, рост среднемесячной заработной платы - 110,1 процента. Коэффициент индексации = (100,4+110,1 процента)/100/2=1,05

Пенсии инвалидов 1-й группы устанавливаются не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, сложившегося за 2016 год.

По данным Национального статистического комитета КР, в 2016 году прожиточный минимум для пенсионера составил 4 тысячи 303 сома в месяц.

Сколько необходимо денег

Общая дополнительная потребность на повышение пенсий для 626,9 тысячи пенсионеров составит 981 миллион сомов.

С 1 октября базовая часть устанавливается в размере 1780 сомов. Дополнительная потребность на ее повышение — 483,5 миллиона сомов, в том числе из средств, заложенных в республиканском бюджете, — 219,7 миллиона сомов, за счет средств государственного социального страхования — 263,8 миллиона сомов, направляемых на условиях возвратности Министерству финансов в связи с дефицитом республиканского бюджета.

Министерство финансов обеспечивает возврат Социальному фонду данных средств до 1 февраля 2018 года.