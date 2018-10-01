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Об индексации базовой части пенсий

Постановление Правительства КР от 22 сентября 2018 года № 442

Об индексации базовой части пенсий, общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, сложившейся за предыдущий год, с 1 октября 2018 года

В целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Проиндексировать с 1 октября 2018 года базовую часть пенсий, назначенных до 1 октября 2018 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании», общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, сложившейся за предыдущий год, с учетом роста средней заработной платы за 2017 год к средней заработной плате за 2016 год на 105,5 процента или на 100 сомов.

2. Социальному фонду Кыргызской Республики:

— профинансировать расходы на индексацию базовой части пенсий с 1 октября 2018 года в сумме 73 049 800 (семьдесят три миллиона сорок девять тысяч восемьсот) сомов в 2018 году на условиях возмещения из средств республиканского бюджета в 2019 году;

— обеспечить своевременный перерасчет базовой части пенсий и их выплату в новых размерах.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 год денежные средства в сумме 73 049 800 (семьдесят три миллиона сорок девять тысяч восемьсот) сомов, предоставленные из средств государственного социального страхования на индексацию базовой части пенсий с 1 октября 2018 года, и обеспечить их возмещение Социальному фонду Кыргызской Республики в срок до 1 апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития, отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2018 года.
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