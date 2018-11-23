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Общество

В Кыргызстане 1,8 миллиона человек — трудоспособное население

В Кыргызстане 1,8 миллиона граждан — трудоспособное население. Об этом на круглом столе сообщил председатель Негосударственного пенсионного фонда Шамиль Атаханов.

По его словам, эти люди работать могут, но им негде копить свою пенсию. Глава фонда пояснил, что, если взять, к примеру, фермеров и индивидуальных предпринимателей, у них базовая часть пенсии не формируется.

Официально они не получают зарплату, а базовая часть пенсии формируется именно из нее.

Сорок процентов фермеров вносили ежегодно пенсионные взносы по 500 сомов, или 40 сомов в месяц. Получается, что спустя 25 лет фермер получит пенсию в 1 тысячу 600 сомов.

«Сегодня вклад фермеров и индивидуальных предпринимателей составляет 1 процент. Поэтому нужны частные пенсионные фонды», — отметил Шамиль Атаханов.
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