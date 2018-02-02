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Общество

Военнослужащие Кыргызстана выступили против увеличения срока выслуги лет

Военнослужащие Кыргызстана выступили против увеличения срока выслуги лет. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по делам обороны.

Как отмечается, в рамках правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам» предполагается пересмотр пенсионного обеспечения военнослужащих. В частности, в разделе «Достойный труд и старость» предлагается повысить пенсионный возраст военнослужащих за счет увеличения выслуги до 30 лет.

«Основой достойной старости военнослужащих станет их включение в систему пенсионного страхования», — указано в пункте о пенсионном обеспечении силовиков.

На совещании сотрудники правоохранительных и военных структур высказали мнение о преждевременности увеличения выслуги лет военнослужащих.

«Одной из причин, по которой военные против такой реформы, возможное резкое снижение боевой готовности силового блока страны. Включение военнослужащих в систему пенсионного страхования может повлиять на ряд существенных позиций их социальной защищенности, что повлияет в итоге на престиж воинской службы», — сообщили в ГКДО.

В Госкомитете отметили, что предварительный анализ показывает: для реализации подобной реформы потребуется изыскать значительные финансовые средства.
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