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Общество

Ученый из Кыргызстана стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества»

Академик Национальной академии наук, председатель отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Алтай Борубаев стал лауретом премии СНГ «Звезды Содружества». Об этом сообщили в НАН КР.

По их данным, ученый отмечен в номинации «Наука и образование» (с присуждением двух миллионов рублей).

Премия присуждена за обогащение мировой науки первоклассными научными результатами, решения крупных математических проблем, создания оригинальных базовых учебников для средней и высшей школы, а также ряд учебно-производственных комплексов.

НАН КР

Алтай Борубаев — заслуженный деятель науки КР, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор, автор более 150 научных и научно-методических работ, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Математического общества тюркского мира.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Торжественная церемония награждения лауреатов премии пройдет в Москве. Дата награждения уточняется.
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